الفريقان الياباني الأمريكي يتنافسان على الذهب في بطولة العالم للملاكمة ببلغراد

مواجهات مثيرة شهدتها المرحلة نصف النهائية من بطولة العالم للملاكمة رجال المقامة في العاصمة الصربية بلغراد. سيواصل الفائزون الـ 13 الذين اجتازوا هذه المرحلة التنافس على التتويج خلال اليومين المقبلين.

الجديد في هذ النسخة إشراف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة إيبا عمر كريمليف على المسابقات بهدف ضمان مبدأ "فرصة ومنافسة عادلة" الذي يعد شعار هذه المنافسة.

يضمن الاتحاد العدالة من خلال عملية منقحة لاختيار المسؤولين عن المنافسات، بما في ذلك الحكام والقضاة بمشاركة خبراء مستقلين.

خلال هذه المنافسات، لن تكون الميداليات الذهبية والأحزمة والألقاب المرموقة فقط على المحك لأن المنافسة تتعلق أيضًا بجوائز مالية ضخمة. يحصل الفائزون بالمرتبة الأولى على 100 ألف دولار و50 ألف دولار لأصحاب المركز الثاني. أما بالنسبة لأصحاب المركز الثالث فقد خصص مبلغ 25 ألف دولار لكل واحد.

على الحلبة، يمتلك الملاكم الكوبي خوليو لا كروز كل الحظوظ للفوز بميداليته الذهبية الخامسة في بطولة العالم والمركز الثاني في قائمة الرياضيين الأكثر تتويجًا في البطولة. فاز لا كروز بأول بطولة عالمية للملاكمة في العام 2011 ولا يزال مستواه في الصدارة.

لا يفصل لا كروز إلا خطوة واحدة أمام الفوز في النهائي حيث من المنتظر أن يواجه الموهبة الصاعدة الإيطالي عزيز عباس محي الدين صاحب الـ 23 عامًا.

من جهته، يطمح سفيان أوميها لتكرار الإنجاز الذي حققه في العام 2017 عندما فاز بميدالية ذهبية في هامبورغ. وقبل عامين، لم يتمكن أوميها من الوصول إلى الدور نصف النهائي في إيكاترينبرغ خلافا لليوم، حيث لا تفصله سوى مرحلة واحدة على المنصة. منافسه التالي الأوزبكستاني عبد الملك خالوكوف الذي تاهل إلى النهائيات تلقائيا.

لاعب أخر سطع نجمه في هذه المنافسة الياباني سيوان أوكازاوا الذي أقصي الكازاخي أبلايخان زوسوبوف وشق طريقه نحو الذهبية. الياباني سيواجه الأمريكي عماري جونز في مباراة حاسمة. على خطاه تقدم الياباني الآخر تومويا تسوبوي إلى الجولة الذهبية.

يتألق الفريق الأمريكي في بطولة العالم بأربعة رياضيين تأهلوا إلى الدور النهائي. شأنه شأن الفريق الكازاخي الذي أظهر أفضل ما لديه في البطولة وأثبت مكانة بلد الملاكمة القوي بفريق متجدد يضم العديد من المواهب الشابة.

على الأرجح، سيكافح هذان الفريقان على الصدارة في جدول الميداليات.

ولأول مرة، في هذه النسخة أصبح فريق الفرص العادلة جزءًا من المسابقات، مما أتاح الفرصة للتنافس لأولئك الذين لا يستطيعون تمثيل بلدهم لأسباب مختلفة.

من بين جديد هذه النسخة كذلك حضور سفراء الاتحاد الدولي للملاكمة، روي جونز جونيور وروبرتو كاماريل وزينة نصار وميلوس بيكوفيتش وسعيد التغماوي، المنافسة لدعم الفرق.