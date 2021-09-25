بداية واعدة للجودو خلال فعاليات اليوم الأول لجائزة زغرب الكبرى للجودو هذا الجمعة

انطلقت فعاليات جائزة كرواتيا الكبرى للجودو هذا الجمعة في العاصمة الكرواتية زغرب التي تعد بمنافسات ملحمية. وأشرف رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش على افتتاح أول حدث عالمي للاتحاد الدولي للجودو منذ أولمبياد طوكيو، إلى جانب رئيس الاتحاد ماريوس فيزر ومديرة التربية في الاتحاد ساندرا سوراك.

ماريوس فيزر قدم أول ميدالية ذهبية في هذه المنافسات وكانت من نصيب بطلة فرنسا لفئة أقل من 48 كيلوغراما بلاندين بون.

وضمن مجموعة كاملة جديدة ومثيرة من الشباب، تألق البطل وصاحب الخبرة المولدوفي دينيس فيرو في فئة أقل من 66 كيلوغراما، ليؤكد للجميع أنه رجل اليوم، فيرو فاز بسهولة بفضل تاي أوتوشي وهو أسلوبه المفضل في المنافسات أمام خصمه الروسي.

دينيس فيرو قال: "أنا سيد تاي أوتوشي. ساقي سريعة جدا وخفيفة. إنها أهم تقنية بالنسبة لي. أشعر أنني بوضع جيد جدا أثناء القيام بذلك".

ومنح السيد فلورين دانيال لاسكاو، رئيس الحكام في الاتحاد فيرو ميداليته الذهبية!

كان هناك المزيد من التألق الفرنسي حيث سجلت الحائزة على الميدالية البرونزية الأولمبية لعام 2012 بريسيلا غنيتو، عودة مذهلة. عدم مشاركتها في منافسات عالمية منذ ما يقرب العامين، جعلها تعود بقوة حيث هزمت منافستها بفضل تقنية أورا ناجي لتفوز بالميدالية الذهبية في فئة أقل من 57 كيلوغراما. وقامت الدكتورة ساندرا سوراك، مديرة التعليم في الاتحاد الدولي للجودو بتسليم الميدالية.

وعن الوقت الذي قضته بعيدا عن المنافسات قالت غنيتو: "لقد كانت فترة طويلة. خلال هذا الوقت، رأيت أنني أحببت بالفعل رياضتي، وكنت متحمسة جدا للعودة".

في فئة أقل من 60 كيلوغراما انتهز البريطاني سام هول فرصته عندما تحول بانتانو الإيطالي للهجوم وانقض عليه ليؤمن ميداليته الذهبية في سباق الجائزة الكبرى. وسلمت الدكتورة ليزا آلان، مديرة الفعاليات في الاتحاد الميداليات.

في وزن أقل من 52 كيلوغراما، صدمت البلجيكية آمبر ريهول الفرنسية أستريد غنيتو، وحصلت على الميدالية الذهبية بفضل استخدامها لقبضة سانكاكو-غاتامي. وقام السيد محمد مريجة، مدير التعليم والتدريب في الاتحاد الدولي للجودو بتقديم الميداليات.

استغلت الكرواتية الشابة آنا فيكتوريا بولييز، فرصتها للتألق على الساحة الدولية، وشقت بشجاعة طريقها للفوز بالميدالية البرونزية. وقدمت آداء قويا وديناميكيا. بولييز لم تخف سعادتها بوضع بلادها كرواتيا على قائمة الدول المتوجة بالميداليات.

وعلى ما يبدو فإن مصارعي الجودو شاركوا وقدموا بعض العروض الهائلة، بما في ذلك الحائزين على الميداليات الفضية. الأداء الملحمي للإيطالي بانتانو من خلال كاتا غوروما، والرمية القوية من الروسي عبد الجليلوف يمثل بالفعل بداية رائعة لجائزة زغرب الكبرى 2021 للجودو.