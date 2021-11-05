"المايسترو" تشافي إلى برشلونة بعد توصل النادي الكتالوني إلى اتفاق مع السدّ

أعلن نادي السد القطري أن إدارته وافقت على انتقال مدربه تشافي هيرنانديز إلى برشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده، ليتوصل بذلك النادي إلى اتفاق مع النادي الكتالوني، برشلونة.

ونقل الحساب الرسمي للنادي على تويتر عن المدير التنفيذي للنادي تركي العلي "وافقت إدارة السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده...تشافي يعتبر جزءاً مهماً من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".

وأضاف "تشافي أبلغنا في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد، بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته ونحن نتفهم ذلك وقررنا عدم الوقوف في طريقه".