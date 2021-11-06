الجزائر وإيطاليا: تطابق وجهات النظر حيال الأزمة الليبية وقضايا جنوب المتوسط

يقوم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بزيارة دولة، إلى الجزائر، مرفوقا، بوفد هام. وتندرج هذه الزيارة في إطار تمتين الشراكة وتعزيز علاقات التعاون الوثيقة، بين الجزائر وروما إضافة إلى فتح آفاق جديدة، بما يعود بالمنفعة على الشعبين.

وكانت الجزائر وإيطاليا قد وقعتا في ديسمبر-كانون الأول الماضي على مذكرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي الخاص بالعلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل، وهو ما سمح بتعزيز الحوار الثنائي والتعاون الرامي إلى تطوير الشراكة بين الطرفين. ويأتي ذلك، من خلال التزام البلدين بالمضي قدما نحو تطوير التعاون في مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء الذي جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بنظيره الإيطالي سرجيو ماتاريلا عبرا الطرفان عن تطابق وجهات النظر حيال الأزمة الليبية وقضايا جنوب حوض المتوسط، وشدّد ماتاريلا على أن الجزائر تبقى شريكا أساسيا في مجال الطاقة، فيما أبدى حرص إيطاليا على أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً بالمنطقة لتعزيز الاستثمار في افريقيا.