إيلون ماسك يسأل متابعيه البالغ عددهم 62 مليوناً... هل أبيع 10% من أسهم تيسلا؟

وجه رئيس "تيسلا" إيلون ماسك سؤالاً إلى متابعيه البالغ عددهم 62 مليوناً عبر "تويتر" السبت عما إذا كان ينبغي عليه بيع 10 في المئة من أسهمه في "الشركة"، مؤكداً أنه سيعمل بما يقررونه، ولكن لم يعرف ما إذا كان سؤاله جدياً أم ضرباً استعراضياً جديداً جرياً على عادته.

وطرح الرئيس الغريب الأطوار لشركة تصنيع السيارات الكهربائية سؤاله على خلفية اقتراح جديد لنواب الحزب الديمقراطي الذين يرغبون في فرض ضرائب أكبر على أصحاب الثروات الكبيرة من خلال استهداف أسهمهم التي تفرض الضرائب عليها عادة إلا عند بيعها.

ونشر إيلون ماسك تغريدة جاء فيها "حُكيَ كثيراً في الآونة الأحيرة عن المكاسب غير المحققة كأداة للتهرب الضريبي ، لذلك أقترح بيع 10 في المئة من أسهمي في تيسلا."

وسأل متابعيه "هل توافقون؟" طالباً منهم التصويت بـ "نعم" أو "لا".

وأضاف الملياردير: "سأحترم نتائج هذا الاستطلاع ايّاً كانت".

أغنى رجل في العالم

وبلغت نسبة الإجابات بـ"نعم" 55 في المئة قرابة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غرينتش.

وكان إيلون ماسك يمتلك في 30 حزيران/يونيو الفائت نحو 17 في المئة من أسهم "تيسلا"، بحسب "بلومبرغ"، تبلغ قيمتها حالياً 208,37 مليار دولار. وحصل صاحب المشروع أيضاً على مجموعة كبيرة من خيارات الأسهم والأسهم القابلة للتحويل كتعويض.

ويعدّ إيلون ماسك نظرياً، باحتساب حصصه في شركتيه الأخريين "نيورالينك" وخصوصاً "سبايس إكس"، أغنى رجل في العالم، وتقدّر "بلومبرغ" ثروته بـ 338 مليار دولار.

وقال إيلون ماسك على "تويتر" ايضاً "اعلموا أنني لا أتقاضى راتباً نقداً أو مكافأة في أي مكان". واضاف "لدي أسهم فقط، لذا فإن الطريقة الوحيدة بالنسبة الي لدفع الضرائب شخصياً هي بيع الأسهم".