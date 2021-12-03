إيلون ماسك: كل من بلغ السبعين يجب أن يزهد في الترشح لمنصب سياسي رفيع .. فمن يقصد؟

يبدو أن أغنى رجل في التاريخ قد ألقى حجرا في المياه الراكدة..

يعتقد إيلون ماسك الملياردي الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" و"سبيس إكس"، أن من تبلغ أعمارهم 70 عاما لا يجب أن يترشحوا لمنصب سياسي رفيع.

ورأى ماسك، أنه عند عمر معين يجب أن ينتهي عمل السياسي فيما بدا وكأنه غمزٌ موجّه إلى الرئيسين جو بايدن ودونالد ترامب.

وفي تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر ونالت أكثر من من 76000 علامة إعجاب، قال ماسك "دعونا نضع حدًا للسن لا يمكنك من بعده الترشح لمنصب سياسي، ربما أقل بقليل من 70".

ولم يذكر ماسك ما إذا كانت رسالته هذه موجهة للداخل الأمريكي أم لا. ولا يشترط دستور الولايات المتحدة حدا أقصى لعمر الرئيس، إلا أنه في المقابل يضع حدا أدنى كشرط للترشح وهو ألا يقل عمره عن 35 عاما.

وتأتي هذه الرسالة وسط تساؤلات عدة حول صحة بايدن وقدراته العقلية وقدرته البدنية على إدارة هذا المنصب، بعد ان أظهر استطلاع للرأي لموقع "بوليتيكو" بالتعاون مع مركز "مورنينغ كونسالت" أن 44 في المائة فقط من المستطلعة آراؤهم راضون عن أداء الرئيس لوظيفته وذلك بعد عام واحد فقط من وصوله إلى سدة الرئاسة.

في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، أصبح بايدن، البالغ من العمر 79 عامًا، الرئيس الأكبر سناً الذي أدى اليمين الدستورية في البيت الأبيض والرئيس الأكبر في التاريخ.

وسيكون بايدن في الثمانينات من عمره عندما تنتهي ولايته الحالية ويبدأ سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في عام 2024. وفي حال أعيد انتخابه لولاية ثانية سيتولى هذا المنصب في سن 86 عامًا.

الرئيس الأميركي جو بايدن أ ب

وغالبا ما تزداد التكهنات حول صحة بايدن العقلية، لا سيما بين منتقديه من الحزب الجمهوري. وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس يعتزم الترشح لولاية ثانية في عام 2024.

وقبل فترة، قام الرئيس الأميركي جو بايدن بتسليم صلاحياته مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس أثناء وجوده تحت التخدير في المستشفى.

وقال بيان البيت الأبيض، إن "الرئيس سيخضع لفحص روتيني للأمعاء" في مركز والتر ريد الطبي قرب واشنطن. ويهدف هذا الفحص "الروتيني" إلى كشف أي تشوهات في القولون ويشكل جزءا من الفحص الطبي الأول للرئيس الذي يحتفل السبت بعيد ميلاده الـ 79.

وتابعت الرئاسة الأميركية "كما حدث عندما خضع الرئيس جورج دبليو بوش للعملية نفسها في 2002 و2007، ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، سينقل الرئيس بايدن صلاحياته إلى نائبة الرئيس لفترة قصيرة، عندما يكون تحت التخدير".

اعتمد بايدن في ذلك على التعديل الـ 25 للدستور الأميركي الذي ينص على أنه عندما "يعجز" الرئيس عن ممارسة مهامه، ينقل "السلطات والمهام" إلى نائب الرئيس الذي يمارسها حتى يعلن أنه قادر على استئنافها.

وكانت المتحدثة السابقة باسم دونالد ترامب ستيفاني غريشام قد ذكرت في كتاب حديث أن الملياردير الجمهوري خضع أيضا للتنظير نفسه لكنه أبقى الإجراء سريا.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أ ب

السؤال نفسه، يًطرح على الرئيس السابق دونالد ترامب الذي ينوي الترشح للرئاسة في عام 2024 والذي يحظى بدعم شعبي كبير من أنصاره الذين يطالبون بترشّحه للانتخابات المقبلة.

الرئيس الجمهوري السابق البالغ من العمر 75 عامًا، سيكون في سنّ ال 78 عامًا عام 2024.