منع فيلم "الأبديون" يثير ضجة في الخليج.. وأنجلينا جولي تصف القرار بـ"الجاهل"

بعد رفض شركة والت ديزني للترفيه إجراء تغييرات على فيلم أنجلينا جولي الجديد "الأبديون" "Eternals"، قامت كل من السعودية والكويت وقطر بحظر الفيلم في دور السينما لديها لأنه يتضمن مشاهد تتميز بطابع "مثلي"، بحسب مسؤولين.

وكان من المفترض أن يعرض الفيلم في دول الخليج في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلا أن الرقابة المحلية منعته وأزالت المواعيد من دور السينما، في حين لا تزال الإمارات تؤكد تاريخ عرضه في الأيام المقبلة.

وأشارت مصادر إلى أن سبب قرار الرفض يرجع إلى مشاهد أبطال الفيلم مثليي الجنس، وهو ما يتعارض مع الثقافة المحلية في دول الخليج العربي ويعتبر أمرا غير قانوني.

وعلقت الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، التي تلعب دور المحاربة الأبدية "ثينا"، عن هذا القرار في مقابلة مع موقع "نيوز" الأسترالي قائلة: أنا حزينة على هؤلاء (الجمهور). وفخورة على قرار مارفل (الشركة المنتجة) رفضها حذف تلك المشاهد".

وتابعت جولي: "ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم، بينما لا يزال هناك أشخاص لا يرون الجمال في تلك العلاقة (المثلية) وهذا الحب". وأضافت: "كيف يغضب أي شخص من ذلك، أو يهدده، ولا يوافق عليه أو يقدره. إنه جاهل".

معارضة على منصات التواصل

أعرب عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم لعرض الفيلم السينمائي المثير للجدل بسبب المشاهد "غير اللائقة" التي يحتوي عليها، وانتشر وسم #منع_فيلم_Eternals_من_السينما.

كتب عبود بن علي السلمي: "حسناً فعلت دور السينما في بعض دول الخليج بمنع عرض الفيلم المسمى بـ"الأبديون"و المحتوى على مشاهد تتناول زواج مثلي الجنس بين اثنين من أبطاله".

وكتب مستخدم آخر: "أحسن إنه اتمنع… ادخال عنصر الشذوذ الجنسي في كل شيء حتى في أفلام السوبر هيروز لدعم هؤلاء المرضى جنسياً ونفسياً أصبح شيء لا يحتمل".

مطالب بعدم الحظر

في الجهة المقابلة، طالب رواد تواصل آخرين بعرض الفيلم في دور السينما لما يتوافق مع حرية الأفراد في الاختيار. فكتب نواف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "انا ضد المنع والحجب والقص، الي يبي يروح مشاهدة ممتعة له والي مايبي يقعد في بيته ولايزعج العالم".

وتساءل راشد عن السبب الحقيقي وراء الحظر، قائلا: "هو الإشكالية في المثليه او شغلة حرام وحلال؟ يعني بنت وولد ماشي ! بس المشكله في المثليه! وش الضابط؟".

يروي فيلم الأبديون "Eternals"، من إخراج كلوي تشاو، قصة 10 خالدين يقاتلون الأشرار. وهو من بطولة ريتشارد مادن، جيما تشان، كميل نانجياني، سلمى حايك، ما دونغ سوك، باري كيوغان، أنجلينا جولي وكيت هارينغتون.

وقد سجل الفيلم السينمائي في اليوم الأول من عرضه 7.6 مليون دولار، بحسب موقع "ديدلاين".

وفي السياق ذاته، حظرت دور العرض في الكويت وعمان والسعودية فيلم "أونورد" من إنتاج استيديوهات بيكسار العام الماضي بسبب جملة تشير إلى علاقة مثلية.