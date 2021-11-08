فرنسا: هجوم بسلاح أبيض على شرطي وترجيح فرضية الإرهاب

نجا شرطي فرنسي كان يقود سيارة صباح الإثنين من هجوم بسلاح أبيض أمام مركز شرطة مدينة كان في جنوب شرق فرنسا، على يد شخص قال إنه يتصرّف "باسم النبي"، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة وكالة فرانس برس.

وذكرت المصادر الأمنية أن الشرطي "نجا من محاولة الطعن بفضل سترته الواقية من الرصاص". وأطلق شرطي ثان النار على المهاجم وأصابه بجروح "خطيرة"، نقل على إثرها إلى المستشفى وحالته خطيرة.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة أولى "الحادث" وأعلن تنقله إلى مكان الهجوم، فيما رجحت الشرطة فرضية الاعتداء الإرهابي".

وفي تغريدة ثانية صحح وزير الداخلية المعلومة وقال أن المهاجم لم يصيب الشرطي بجروح وكتب "لحسن الحظ ، لم يصاب ضحية الطعن بجروح جسدية بفضل سترته الواقية من الرصاص".