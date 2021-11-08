كيف تعمل اليابان على احتجاز الكربون وتخزينه لاستخدامه في الصناعة؟
في عددنا الثالث من مجلة " غرين جابان"، سنتعرف على مسار اليابان نحو الحياد الكربوني وكيف يعمل هذا البلد على إعادة تدوير الكربون لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل دخوله الغلاف الجوي.
نحو الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر
ثاني أكسيد الكربون هو السبب الرئيسي للاحترار العالمي. في الجناح الغربي لميناء توماكوماي، أظهرت اليابان إمكانية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. الخبراء واثقون من أن التكنولوجيا المُستخدمة في مركز توماكوماي للمشروع التوضيحي لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ستكون حاسمة نحو الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر في اليابان وفي جميع أنحاء العالم.
احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
مصدر ثاني أكسيد الكربون هو منشأة لإمداد الغاز في مصفاة، بجوار مركز توماكوماي لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. يُرسل غاز يحتوي على ثاني أكسيد الكربون عبر خط أنابيب إلى مرفق الالتقاط.
بمجرد وصول الغاز الحاوي على ثاني أكسيد الكربون إلى مصنع العرض، يتم فصل ثاني أكسيد الكربون عن الغاز واحتجازه عن طريق الامتصاص الكيميائي في هذه الأبراج الثلاثة التي تشكل المعدات الرئيسية للموقع. الآن، يجب تخزين ثاني أكسيد الكربون.
تم حفر البئر المخصص للحقن من البر باتجاه خزانات بحرية تحت قاع البحر. استهدفت أحد هذه البئار طبقة من الحجر الرملي يتراوح عمقه بين 1000 و 1200 متر. ووصلت الآخرى إلى طبقة بركانية بعمق يتراوح بين 2400 و 3000 متر.
اليابان مقتنعة بأن هذه التكنولوجيا ستصبح نهجاً رئيسياً لتقليل تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري بمجرد وصولها إلى مرحلة التنفيذ.
خرسانة البناء باستخدام ثاني أكسيد الكربون
شاهدنا كيف يمكن التقاط ثاني أكسيد الكربون قبل دخوله الغلاف الجوي وتخزينه في الأرض. لكن اليابان وجدت أيضاً طريقة لانتاج خرسانة البناء باستخدام ثاني أكسيد الكربون. خرسانة سالبة الكربون ( CO2-SUICOM).
"ينبعث من الخرسانة العادية نحو 288 كغم من ثاني أكسيد الكربون لكل متر مكعب خلال إنتاجها، لكنه يصل إلى 18 كغم فقط من "خرسانة منخفضة الكربون"، يشرح واتاناب كينزو، المدير العام ، مجموعة مواد البناء والخرسانة، معهد كاجيما للأبحاث الفنية.
هذه هي أول خرسانة في العالم، ليست منخفضة الكربون فحسب، بل وقادرة أيضاً على امتصاص ثاني أكسيد الكربون خلال عملية المعالجة.
"المسحوق السحري"
المفتاح لتحقيق ذلك هو إضافة مادة خاصة، وهي منتج كيميائي ثانوي، ثم تُعرض الخرسانة لثاني أكسيد الكربون.
تم استخدام هذه الخرسانة الصديقة للبيئة في جميع أنواع البنية التحتية ومشاريع البناء كمادة جاهزة الصنع. في المستقبل القريب، يعتزم المطورون تطبيق هذه التقنية على مجموعة أكبر من مواد البناء. ويمكن بعد ذلك استخدام الخرسانة سالبة الكربون بدلاً من الخرسانة التقليدية، وهذا من شأنه أن يفتح طريقاً أخضراً جديداً للمضي قدماً في أعمال البناء.