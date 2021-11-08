كيف تعمل اليابان على احتجاز الكربون وتخزينه لاستخدامه في الصناعة؟

في عددنا الثالث من مجلة " غرين جابان"، سنتعرف على مسار اليابان نحو الحياد الكربوني وكيف يعمل هذا البلد على إعادة تدوير الكربون لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل دخوله الغلاف الجوي.

نحو الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر

ثاني أكسيد الكربون هو السبب الرئيسي للاحترار العالمي. في الجناح الغربي لميناء توماكوماي، أظهرت اليابان إمكانية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. الخبراء واثقون من أن التكنولوجيا المُستخدمة في مركز توماكوماي للمشروع التوضيحي لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ستكون حاسمة نحو الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر في اليابان وفي جميع أنحاء العالم.

احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه

"CCS " هو اختصار لـ" احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ". إنها تقنية تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال التقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة الصناعية وتخزينه تحت الأرض"، ناكاجيما توشياكي رئيس مشروع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون - اليابان

مصدر ثاني أكسيد الكربون هو منشأة لإمداد الغاز في مصفاة، بجوار مركز توماكوماي لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. يُرسل غاز يحتوي على ثاني أكسيد الكربون عبر خط أنابيب إلى مرفق الالتقاط.

نتلقى 25 طناً من ثاني أكسيد الكربون كحد أقصى في الساعة، أي ما يعادل 600 طن يومياً. كان هدفنا معالجة 100 ألف طن في عام واحد. تمكنا من ضخ 300 ألف طن قبل عامين ياماغيشي كازويوكي مدير العلاقات العامة، مركز توماكوماي

يورونيوز مشروع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون - اليابان

بمجرد وصول الغاز الحاوي على ثاني أكسيد الكربون إلى مصنع العرض، يتم فصل ثاني أكسيد الكربون عن الغاز واحتجازه عن طريق الامتصاص الكيميائي في هذه الأبراج الثلاثة التي تشكل المعدات الرئيسية للموقع. الآن، يجب تخزين ثاني أكسيد الكربون.

يُرسل ثاني أكسيد الكربون المُلتقط إلى مدخل هذا البئر باستخدام ضغط معين . من خلال هذا الأنبوب، يُرسل ثاني أكسيد الكربون إلى الطبقات الجيولوجية تحت قاع البحر . ياماغيشي كازويوكي . مدير العلاقات العامة، مركز توماكوماي

يورونيوز الأبراج الثلاثة التي تشكل المعدات الرئيسية للموقع

تم حفر البئر المخصص للحقن من البر باتجاه خزانات بحرية تحت قاع البحر. استهدفت أحد هذه البئار طبقة من الحجر الرملي يتراوح عمقه بين 1000 و 1200 متر. ووصلت الآخرى إلى طبقة بركانية بعمق يتراوح بين 2400 و 3000 متر.

اليابان مقتنعة بأن هذه التكنولوجيا ستصبح نهجاً رئيسياً لتقليل تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري بمجرد وصولها إلى مرحلة التنفيذ.

تقدر وكالة الطاقة الدولية أننا سنتمكن، في عام 2050 ، من تخزين أكثر من 7 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، باستخدام أنظمة احتجاز الكربون وتخزينه لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري. وهذا سيسمح باستخدام الوقود الأحفوري بطريقة أنظف، أو التقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي وتخزينه تحت الأرض. ناكاجيما توشياكي رئيس مشروع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون - اليابان

خرسانة البناء باستخدام ثاني أكسيد الكربون

شاهدنا كيف يمكن التقاط ثاني أكسيد الكربون قبل دخوله الغلاف الجوي وتخزينه في الأرض. لكن اليابان وجدت أيضاً طريقة لانتاج خرسانة البناء باستخدام ثاني أكسيد الكربون. خرسانة سالبة الكربون ( CO2-SUICOM).

ينبعث من الخرسانة العادية نحو 288 كيلو عرام من ثاني أكسيد الكربون لكل متر مكعب خلال إنتاجها، لكنه يصل إلى 18 كيلو عراماً فقط من "خرسانة منخفضة الكربون، واتاناب كينزو المدير العام، مجموعة مواد البناء والخرسانة، معهد كاجيما للأبحاث الفنية

"ينبعث من الخرسانة العادية نحو 288 كغم من ثاني أكسيد الكربون لكل متر مكعب خلال إنتاجها، لكنه يصل إلى 18 كغم فقط من "خرسانة منخفضة الكربون"، يشرح واتاناب كينزو، المدير العام ، مجموعة مواد البناء والخرسانة، معهد كاجيما للأبحاث الفنية.

هذه هي أول خرسانة في العالم، ليست منخفضة الكربون فحسب، بل وقادرة أيضاً على امتصاص ثاني أكسيد الكربون خلال عملية المعالجة.

يورونيوز خرسانة منخفضة الكربون

"المسحوق السحري"

المفتاح لتحقيق ذلك هو إضافة مادة خاصة، وهي منتج كيميائي ثانوي، ثم تُعرض الخرسانة لثاني أكسيد الكربون.

نستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون بدلاً من الماء في المعالجة، حيث يتم تجميد ثاني أكسيد الكربون من خلال ملامسته للخرسانة خلال مرحلة تصلبه. نضيف خليطًا خاصاً، نطلق عليه “γ (gamma)C2S " ، نسميه "المسحوق السحري" لأنه يصلب كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. وكلما زاد إنتاجنا لهذه الخرسانة السحرية" كلما قللنا من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ". واتاناب كينزو المدير العام، مجموعة مواد البناء والخرسانة، معهد كاجيما للأبحاث الفنية

تم استخدام هذه الخرسانة الصديقة للبيئة في جميع أنواع البنية التحتية ومشاريع البناء كمادة جاهزة الصنع. في المستقبل القريب، يعتزم المطورون تطبيق هذه التقنية على مجموعة أكبر من مواد البناء. ويمكن بعد ذلك استخدام الخرسانة سالبة الكربون بدلاً من الخرسانة التقليدية، وهذا من شأنه أن يفتح طريقاً أخضراً جديداً للمضي قدماً في أعمال البناء.