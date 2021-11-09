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النرويج

الشرطة النرويجية تطلق النار على شخص في أوسلو كان يحمل سكيناً

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بقلم:  يورونيوز
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الشرطة النرويجية تطلق النار على مهاجم كان يحمل سكيناً في أوسلو.
الشرطة النرويجية تطلق النار على مهاجم كان يحمل سكيناً في أوسلو.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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قالت الشرطة النرويجية إنها أطلقت النار وقتلت رجلاً كان يحمل سكيناً وهدد عدة أشخاص في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في وسط أوسلو قبل مهاجمة سيارة شرطة كانت تقوم بدورية في مكان الحادث.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إن شرطيا أصيب بجروح أثناء محاولته اعتقال المهاجم في حي بيسليت بالعاصمة أوسلو. ولم يتم الكشف عن تفاصيل هوية المهاجم أو دوافعه.

وقال مفتش الشرطة ايجيل يورغن بريكي للصحفيين "نحن لا نستبعد أي دوافع لكن لا يوجد شيء في هذه المرحلة يشير إلى أن هذا الهجوم يحمل دوافع ارهابية."

ووفقًا لصحيفة في جي، الرجل من جنسية روسية في الثلاثينيات من عمره، وقد خضع لحكم الرعاية النفسية في ديسمبر- كانون الأول 2020 بعد طعنه رجلا في أوسلو في العام 2019.

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وأظهرت اللقطات التي نشرها شهود على وسائل التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل الإعلام النرويجية المشتبه به عاري الصدر وهو يحمل سكينًا كبيرًا على الرصيف خارج متجر.

المصادر الإضافية • أ ف ب