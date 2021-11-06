جرحى في هجوم بسكين على متن قطار في بافاريا الألمانية

أصيب عدد من الأشخاص بجروح إثر هجوم بسكين وقع السبت على متن قطار سريع في ولاية بافاريا الألمانية، وفق ما أعلنت الشرطة، مشيرة إلى أنه تم توقيف المهاجم.

وذكرت شرطة بلدة نويماركت إن دير أوبربفالتز في بيان "وفق المعلومات الأولية، أصيب عدد من الأشخاص بجروح"، مؤكدة أن "الخطر زال الآن".

وذكرت صحيفة "بيلد" أن ثلاثة أشخاص على الأقل جرحوا، لافتة إلى أن اثنين حالتهما خطيرة.

لكن ناطقة باسم الشرطة أوضحت أن الإصابات لا تشكّل خطرا على حياة أي من الجرحى.

وأكدت الشرطة أنه تم توقيف مشتبه به من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتم تعليق حركة القطار السريع "ICE" في محطة زويبرسدورف في جنوب البلاد حيث بدأت عملية واسعة للشرطة.

تواجه ألمانيا تهديدا إرهابيا مزدوجا منذ سنوات من الجهاديين من جهة ومجموعات يمينية متشددة من جهة أخرى.

وشهدت عدة هجمات منذ العام 2015.

وفي 25 حزيران/يونيو، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة بجروح في اعتداء بسكين نفّذه صومالي في فيتسبورغ في جنوب ألمانيا.