تبادل الاتهامات حول قضية الهجرة.. إردوغان يتهم رئيس وزراء اليونان بـ"الكذب"

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس رئيس الوزراء اليوناني بقول "أكاذيب"، وذلك بعدما اتهمت أثينا أنقرة بـ"استغلال" قضية الهجرة.

تثير قضية الهجرة خلافات مستمرة بين أنقرة وأثينا، ويتبادل البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي الاتهام بعدم احترام اتفاق للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر تركيا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء، إن اليونان اعترضت قوارب آتية من تركيا، نافيا اتهاما تركيّا بصدّ القوارب.

وأضاف ميتسوتاكيس "لذا بدلا من إلقاء اللوم على اليونان، يجب القاء اللوم على من يستغلون الهجرة بشكل منهجي".

ورد إردوغان خلال مؤتمر صحافي متلفز مع ضيفه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، باتهام رئيس الوزراء اليوناني بقول "أكاذيب" و"التصرف بطريقة غير شريفة".

وقال الرئيس التركي للصحافيين "اليونان تحكم على اللاجئين بالموت في البحر المتوسط وبحر إيجه"، مؤكدا أن لدى تركيا "كل الوثائق" التي تثبت ذلك.

وتابع رجب طيب إردوغان "لا أعلم كيف ستتعامل اليونان مع الأمر إذا فتحت تركيا الأبواب" أمام المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، كما فعلت لفترة وجيزة أثناء تصعيد الخلاف مطلع العام الماضي.

وأبرمت تركيا اتفاقا عام 2016 تحصل بموجبه على دعم بستة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين بعد وصول أكثر من مليون منهم إلى أوروبا عام 2015.

وتستضيف تركيا نحو 3,6 ملايين لاجئ فروا من الحرب في سوريا، وغالبا ما يستخدمها المهاجرون من دول بينها أفغانستان كبلد عبور إلى أوروبا.