شاهد: فرنسي يحطم الرقم القياسي عالميا في الوقوف على منطاد طائر على ارتفاع أكثر من 4 كيلومترات

حطم شاب فرنسي، ريمي أوفرارد الرقم القياسي العالمي لوقوفه على منطاد الهواء الساخن الطائر في الجو على ارتفاع 4016 مترًا. وقام ريمي بهذا التحدي خلال حدث التضامن الفرنسي تيليثون لجمع التبرعات وتمكن من البقاء فوق منطاد طائر في منطقة شاتورو في غرب فرنسا.

حامل الرقم القياسي العالمي للوقوف على قمة منطاد الهواء الساخن، ريمي أوفرارد قال إن اتجاه للرياح كان جيدا وهذا ما ساعده في تحقيق هذا الرقم القياسي". وأضاف الشاب أن كل الظروف كانت مثالية للقيام بهذه الرحلة في ذلك الصباح".

وعن مخاطر هذه المغامرة أكد ريمي البالغ من العمر 28 عاما أنه "لا توجد مخاطر إذا كانت الظروف الجوية ممتازة، إن رحلة منطاد الهواء الساخن لا تحمل أي مخاطر حقيقية للهبوط، لدي ثقة كاملة في والدي بفضل الخبرة التي لديه".

استغرقت الرحلة قرابة الساعة ونصف وتجاوز ارتفاعها 4000 متر. كان الهدف بلوغ 3637 مترًا، في إشارة إلى رقم الهاتف 36 37 الخاص بحملة التيليثون.