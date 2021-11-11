حزب هندي يطلق "عطرا انتخابيا" برائحة "الحب والإشتراكية"

أطلق حزب هندي يساري معارض عطره الخاص لجذب الناخبين قبل انتخابات إقليمية، برائحة "الأخوّة والحب والإشتراكية" لإنهاء "الكراهية".

وقدّم حزب "سماجوادي" هذا العطر المكوّن من "22 رائحة طبيعية" في إشارة إلى الانتخابات المرتقبة مطلع عام 2022 بولاية أوتار براديش شمال الهند.

وتحمل علبة العطر المصنوعة بالأحمر والأخضر، لونا الحزب، رمزا انتخابيا يمثل دراجة هوائية.

وتوجه النائب المحلي بوشبراج جاين العضو في الحزب، إلى ناخبي الولاية قائلا "عندما تستخدمون (العطر)، سيُهزم الغضب والكراهية السائدان على الأجواء". وأضاف "سنقدم عطرا آخر مع 24 رائحة طبيعية" للانتخابات المقبلة في 2024.

وقد وُزّع العطر على الصحفيين وموظفي الحزب خلال مؤتمر صحفي، من دون تحديد طريقة حصول الناخبين عليه ولا تاريخه.

وتشكّل انتخابات ولاية أوتار براديش التي أعطت البلاد ثمانية من رؤساء وزرائها منذ الاستقلال، مقياسا لشعبية الحزب الحاكم في نيودلهي. ويبذل الساسة والأحزاب في الولاية كما في سائر مناطق الهند، كل جهد ممكن للفوز، بما يشمل تقديم هدايا وحتى مبالغ مالية للناخبين.