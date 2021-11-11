توقيف لاعبة سان جرمان أمانيتا ديالو بعد الهجوم على زميلتها خيرة الحمراوي

ألقت الشرطة الفرنسية أمس الأربعاء القبض على أمانيتا ديالو لاعبة نادي باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا النسائي لكرة القدم وذلك ضمن التحقيق في جريمة تعرض زميلتها في الفريق خيرة الحمراوي لهجوم من قبل مجهولين.

وكانت صحيفة ليكيب الرياضية قد قالت إن ديالو (26 عاماً) تآمرت لتدبير الهجوم من أجل إصابة الحمراوي (31 عاماً) التي تنافسها على موقع بالفريق الأول لنادي العاصمة الفرنسية.

وطبقاً للصحيفة الفرنسية، وقع الحادث في الرابع من نوفمبر – تشرين الثاني عقب سهرة لديالو والحمراوي ولاعبة ثالثة بالفريق، حيث هاجم ملثمون سيارة ديالو التي كانت تقل اللاعبات الثلاث.

وضرب المعتدون الحمراوي عدة مرات بقضيب معدني واحتاجت إلى غرز لتضميد يديها ورجليها، بحسب صحيفة ليكيب، بينما كبلوا ديالو دون ضربها.

وأدان باريس سان جرمان الواقعة "بأشد العبارات" وأكد أن "النادي يولي اهتماما وثيقا للتقدم المحرز في التحقيقات وسيدرس الإجراء الذي يجب اتخاذه".

وشاركت ديالو الثلاثاء كلاعبة أساسية في مباراة باريس سان جرمان ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بدلا من حمراوي التي تغيبت "لأسباب شخصية".

وعادت حمراوي إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف قادمة من برشلونة بعد فوزها بدوري أبطال أوروبا مع النادي الإسباني بينما قضت ديالو الموسم الماضي على سبيل الإعارة في أتلتيكو مدريد.