شاهد: سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ ترسو في ميناء أوغوستا الإيطالي وعلى متنها 306 مهاجرين

أغاثت سفينة الإنقاذ الإنسانية أوشن فايكنغ 306 مهاجرين في بحر المتوسط ونقلتهم إلى ميناء أوغوستا في صقلية بعد ظهر الخميس. وظلت السفينة الإنسانية التي تسيرها جمعية إس أو أس ميديتراني قبالة الوساحل الإيطالية، تنتظر منح موافقة الرسو من طرف الموانئ الأوروبية طيلة تسعة أيام وسط رداءة الأحوال الجوية.

وقدمت سفينة أوشن فايكنغ قبل منحها الموافقة للرسو في ميناء أوغوستا الإيطالي، طلبات إنزال إلى كل من مالطا وليبيا.

وقال أفراد الطاقم على متن السفينة إن الأمطار الغزيرة الأخيرة تركت المهاجرين على سطح السفينة غارقين في الماء وفي مواجهة البرد.

وعند مغادرته صقلية في نهاية شهر أكتوبر- تشرين الأول، قام طاقم أوشن فايكنغ بأربع عمليات إنقاذ على مدار أربعة أيام، وجرت أغلب هذه العمليات في المياه الدولية حيث كانت القوارب التي تحمل مئات اللاجئين مهددة بالانقلاب.