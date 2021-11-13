بعد اتفاق كوب-26: غوتيريش يحذر من أن "الكارثة المناخية لا تزال ماثلة"

حذر الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "الكارثة المناخية لا تزال ماثلة" رغم التوصل إلى اتفاق السبت في مؤتمر كوب-26 للمناخ في مدينة غلاسكو.

واعتبر غوتيريش في بيان أن المؤتمر العالمي للمناخ انتهى ب"خطوات إلى الامام مرحب بها، ولكن ذلك ليس كافياً". وكان قد غادر غلاسكو متوجهاً إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وإذ عدد الاهداف "التي لم نبلغها خلال هذا المؤتمر"، تطرق غوتيريش خصوصاً إلى "إنهاء الاعفاءات على مصادر الطاقة الاحفورية والاستغناء عن الفحم وفرض ضريبة على الكربون"، إضافة إلى تأمين المساعدة المالية للدول الاشد فقراً.

واضاف في بيانه أن "النصوص التي تم تبنيها هي تسوية. إنها تعكس المصالح والوضع والتناقضات وحال الارادة السياسية الراهنة في العالم. (...) المؤسف أن الارادة السياسية المشتركة لم تكن كافية لتجاوز التناقضات العميقة".

وتابع غوتيريش "حان الوقت للانتقال إلى اسلوب "الطوارىء""، ملاحظاً أن الالتزامات الراهنة للحد من الانبعاثات لا تتيح الحفاظ على الهدف الذي حدده اتفاق باريس لجهة احتواء الاحتباس الحراري "إلى ما دون" درجتين مئويتين مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.