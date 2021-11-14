فيديو: سيف الإسلام القذافي يقدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا..ويحصل على بطاقة ناخب

قدم سيف الإسلام القذافي الأحد ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في نهاية الشهر المقبل، كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في مفوضية الانتخابات.

وقال عبد الحكيم الشعاب نائب رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية في ليبيا: "إن سيف الاسلام قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في مكتب المفوضية في مدينة سبها" جنوب البلاد، مؤكدا أنه "استكمل جميع المصوغات القانونية حسب قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن البرلمان".

وظهر سيف الإسلام في شريط مصور بثته الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، وهو يقدم ترشيحه في مكتب الهيئة الانتخابية في سبها، حيث حصل على بطاقة تسجيل ناخب لتلك الدائرة.

وتعد الانتخابات المرتقبة التي أطلقتها الأمم المتحدة العام الماضي، أول عملية اقتراع مباشر في ليبيا. وقد فتح باب التسجيل للمرشحين يوم الإثنين.

وكان سيف الإسلام ظهر في الظل خلال شهر تموز/يوليو الماضي، حين قال لصحيفة نيويورك تايمز إنه يخطط لعودة سياسية، وإنه يريد استعادة "الوحدة المفقودة" في ليبيا بعد عقد من الفوضى، على حد تعبيره.

وسيف الإسلام القذافي، ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه على ما يبدو جرائم ضد الإنسانية.

وإلى غاية المقابلة الصحفية التي أجراها، لم يكن سيف الإسلام يظهر إلى العلن منذ تموز/يوليو 2014، عندما ظهر في شريط مصور من الزنتان غربي البلاد، في وقت كان يحاكم أمام محكمة من طرابلس.