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الإمارات العربية المتحدة

الإمارات تمنع مواطني أفغانستان وسوريا واليمن والعراق من السفر إلى بيلاروس

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بقلم:  يورونيوز
مطار دبي الدولي، الإمارات.
مطار دبي الدولي، الإمارات.   -   حقوق النشر  Kamran Jebreili/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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منعت دولة الإمارات مواطني أفغانستان وسوريا واليمن والعراق من ركوب الرحلات الجوية المتجهة إلى منسك يوم الاثنين والتي يقول الاتحاد الأوروبي إنها تستخدم لنقل المهاجرين بالآلاف للتخطيط لأزمة إنسانية على حدوده.

وقالت شركة بيلافيا المملوكة لحكومة بيلاروس في إشعار إن قرار الحكومة الإماراتية صدر يوم الأحد.

ويحتمي آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط في درجة حرارة متجمدة في الغابات على الحدود بين بيلاروس وبولندا وليتوانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي، اللتين ترفضان السماح لهم بالعبور.

كما حظرت أنقرة الجمعة على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروس على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين البلد السوفياتي سابقا وبولندا.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لكشف النقاب عن عقوبات جديدة ضد بيلاروس بعد أول اتصال عالي المستوى بين بروكسل ومينسك منذ بدأت أزمة المهاجرين عند حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية.

وبعدما تحدّث مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، أكد الأخير بأن أي عقوبات على مينسك ستكون "نتائجها عكسية".

المصادر الإضافية • وكالات