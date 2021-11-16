الوضع الصحي في أوروبا يستمر في التدهور جراء تفشي كوفيد-19

أظهرت بيانات رسمية يومية تسجيل بريطانيا 37243 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 الثلاثاء مقارنة مع 39705 إصابات في اليوم السابق.

وبلغ عدد الوفيات اليومي 214 يوم الثلاثاء مقابل 47 في اليوم السابق.

وفي إيطاليا، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 74 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الثلاثاء مقابل 44 في اليوم السابق كما سجلت 7698 إصابة جديدة صعودا من 5144 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا إجمالا 4.9 مليون إصابة و132893 وفاة منذ تفشي المرض فيها في فبراير شباط من العام الماضي وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

وفي ألمانيا٫ ألغت مدينة ميونيخ سوق الميلاد التقليدي الذي يجتذب أكثر من مليوني زائر بسبب "الارتفاع المطرد" في عدد الإصابات بكوفيد-19 كما أعلن رئيس البلدية دييتر ريتر.

ميونيخ هي أكبر مدينة ألمانية تتخذ مثل هذا القرار هذه السنة في مواجهة موجة وبائية جديدة تشهدها المانيا. وبافاريا (جنوب) هي إحدى المناطق الأكثر تضررا.

إما في قبرص، فقد أعلنت السلطات الصحية أنها تقترح تدريجا تلقي الجرعة المعززة من اللقاح ضد كوفيد للاشخاص الذين تفوق أعمارهم 18 عاما بسبب ارتفاع عدد الإصابات اليومية بالوباء.

وقالت وزارة الصحة إن هذه الجرعات ستكون متوافرة بدون موعد مسبق اعتبارا من الأربعاء في مراكز مخصصة لكل شخص يزيد عمره عن 40 عاما وتلقى اللقاح قبل ستة أشهر.

وفي اليونان، أغلقت المطاعم الى حد كبير الثلاثاء في إضراب لمدة 24 ساعة تنديدا بتشديد الضوابط وارتفاع قيمة الغرامات في حال عدم احترام الاجراءات الجديدة لوقف انتشار الوباء.

وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 4918 إصابة و132 وفاة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء. وسجلت البلاد حتى الآن أكثر من 21 مليونا و965684 إصابة منذ بداية الجائحة و611478 وفاة.