النيابة العامة توجه تهمتين جديدتين بالاغتصاب للدولي الفرنسي بنجامان مندي

أفادت دائرة النيابة العامة البريطانية الثلاثاء انه تم توجيه تهمتين جديدتين بالاغتصاب إلى المدافع الدولي الفرنسي بنجامان مندي، على أن يمثل أمام المحكمة الأربعاء.

ست تهم بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي

ويواجه مدافع مانشستر سيتي، البالغ 27 عاماً، ست تهم بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي.

كما تم اتهام رجل آخر يدعى لويس ساها ماتوري والبالغ 40 عاماً، لم تثبت صلاته بمندي بشكل واضح، بارتكاب جريمتي اغتصاب، بالإضافة إلى اعتداء جنسي.

كما وجهت إليه أيضاً تهم بست جرائم اغتصاب واعتداء جنسي واحد.

واتهمت الشرطة البريطانية مندي بارتكاب جرائمه بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وآب/أغسطس 2021، في حين أن الوقائع المزعومة ضد ماتوري حصلت بين آذار/مارس وآب/أغسطس 2021.

واستدعي الرجلان للمثول أمام المحكمة في ستوكبورت الأربعاء حيث من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.

ويقبع الرجلان حالياً في السجن وقد رُفضت جميع طلبات الإفراج الموقت عنهما.

قيادة سيارة دون رخصة أو تأمين

وأوقف مندي وأودع الحبس الاحتياطي في أواخر آب/أغسطس الفائت. وأعلن ناديه سيتي الذي يدافع عن ألوانه منذ 2017، إيقافه قبل دقائق قليلة من إعلان الشرطة إحالته إلى العدالة.

وتقدمت أربع نساء بشكاوى ضد الرجلين، وجميعهن تجاوزن سن الـ16 عاماً.

وكان سيتي قد أنفق 52 مليون جنيه استرليني (60 مليون يورو) للتعاقد مع مندي عام 2017 بعدما لفت الانظار مع مرسيليا وتألق مع موناكو لموسم واحد، مما جعله في ذلك الوقت أغلى مدافع في التاريخ.

لكن مسيرته الكروية تخللتها إصابات، مثل تمزق في الرباط الصليبي في عام 2017، مما أجبره على قضاء المزيد من الوقت في علاج ركبتيه ومشاكل عضلية.

كما كان مندي المتوج مع منتخب بلاده لقب كأس العالم عام 2018 في روسيا، مادة دسمة لوسائل الإعلام البريطانية في خريف عام 2020 عندما تمت مصادرة سيارته لامبورغيني التي تبلغ قيمتها أكثر من 500 ألف يورو والتي كان يقودها دون رخصة أو تأمين. وقد اعترف بالذنب وفُرضت عليه غرامة تزيد قليلاً عن 1000 يورو.