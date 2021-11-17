الكرملين يرحب بالتواصل المباشر بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي حول أزمة المهاجرين

رحّب الكرملين الأربعاء بإقامة تواصل مباشر بين مسؤولين أوروبيين وبيلاروسيين لمحاولة حلّ أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "هناك تبادل لوجهات النظر لحلحلة (الوضع) ومن المهم جدًا أن تواصلًا مباشرًا أقيم". وجاء كلامه بعد المحادثات التي أُجريت في الأيام الأخيرة ولاسيما الاثنين بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.