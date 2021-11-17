عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

روسيا

الكرملين يرحب بالتواصل المباشر بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي حول أزمة المهاجرين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
مهاجرون ولاجئون عالقون على الحدود البيلاروسية البولندية، 11 نوفمبر 2021
مهاجرون ولاجئون عالقون على الحدود البيلاروسية البولندية، 11 نوفمبر 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

رحّب الكرملين الأربعاء بإقامة تواصل مباشر بين مسؤولين أوروبيين وبيلاروسيين لمحاولة حلّ أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "هناك تبادل لوجهات النظر لحلحلة (الوضع) ومن المهم جدًا أن تواصلًا مباشرًا أقيم". وجاء كلامه بعد المحادثات التي أُجريت في الأيام الأخيرة ولاسيما الاثنين بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.