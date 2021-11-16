شاهد: عشرات المهاجرين يغادرون المخيمات ويحتشدون على الحدود بين بيلاروس وبولندا

ظل مئات المهاجرين عالقين على حدود بيلاروس مع بولندا حيث وافق الاتحاد الأوروبي على فرض المزيد من العقوبات على الجمهورية السوفيتية السابقة.
ووسط هذه الأزمة، عززت بولندا أيضا جانبها من الحدود بـ 15000 جندي، إضافة إلى حرس الحدود والشرطة. وفي إفادة صحفية قال مسؤولون بولنديون إنهم يتوقعون أن يحاول المهاجرون "العبور بالقوة" من بيلاروس المجاورة. وقد لقي تسعة مهاجرين على الأقل مصرعهم أثناء محاولتهم العبور إلى بولندا.
واستجاب الاتحاد الأوروبي للأزمة بالموافقة على فرض عقوبات على شركات الطيران المتهمة بمساعدة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في شن "هجوم مختلط" ضد الاتحاد من خلال استخدام المهاجرين.
No Comment المزيد من
شاهد: ازدهار خدمات كلاب الزلاجات على الشواطئ الرملية في جنوب إفريقيا
شاهد: جميلة وكوماني وماليكا... ثلاثة أشبال ولدوا حديثا في ألمانيا
شاهد: معرض دبي للطيران يفتح أبوابه أمام المختصين وسط تدهور قطاع السفر بسبب الجائحة
شاهد: إيرانيون يحتفلون بمهرجان الرمان في طهران
شاهد: حفل زفاف جماعي في العاصمة الأفغانية كابول
شاهد: الدببة القطبية تتجول في مجمع حديقة حيوان أوريغون
شاهد: إنقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة سواحل كالابريا الإيطالية
بالفيديو: نشطاء بيئيون يحتجون ضد إغلاق محطات الطاقة النووية
شاهد: تواصل الاحتجاجات في الخرطوم والسلطات تطلق الرصاص الحي
فيديو: أكبر أوركسترا في العالم تعزف مقطوعة لتشايكوفسكي في كراكاس
شاهد: معرض احتجاجي لفنان في المنفى
شاهد: هاريس وكاستيكس يضعان إكليلين من الزهور عند ضريح ضحايا هجمات باريس في الذكرى السادسة للاعتداءات
شاهد: الآلاف يحتجون في ملبورن ضد مشروع قانون الإغلاق
شاهد: احتجاج المئات في مركز المؤتمرات مع اقتراب انتهاء "كوب 26"
شاهد | أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات قاتلة جنوب الهند