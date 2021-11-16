العراق سيعيد 200 على الأقل من مواطنيه العالقين في بيلاروس على الحدود مع بولندا

يعتزم العراق أن يعيد الخميس ما لا يقل عن مئتين من مواطنيه العالقين في بيلاروس على الحدود مع بولندا وسط تفاقم أزمة المهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي، على ما أفاد متحدث باسم السفارة العراقية في موسكو وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال المتحدث إن "حوالى مئتي شخص" بينهم نساء وأطفال موجودون حاليا في بيلاروس، اتصلوا بالبعثة الدبلوماسية العراقية في موسكو طالبين إعادتهم إلى بلادهم، مشيرا إلى أنه "سيتم تنظيم رحلة الخميس لإعادتهم" إلى العراق.

وكان المتحدّث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف قد أعلن للقناة العراقية الرسمية أن العراق سيسير أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروس، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضح في تصريح للقناة العراقية الرسمية الأحد أن "العراق سيسير رحلة أولى للراغبين بالعودة الطوعية يوم 18 من الشهر الجاري ونحن مع العودة الطوعية".

وذكر المتحدّث أن الخارجية "رصدت تسجيل 571 عراقياً في مقاطعتين ضمن 8 مخيمات" على الحدود في بيلاروس، بدون أن يحدّد ما إذا كانت الرحلة ستشمل الـ571 جميعهم، "مضيفاً أنه لا يمكن إحصاء الأعداد كاملة لأن الشريط الحدودي يمتد 680 كلم وهناك إعراض عن العودة لدى البعض".