النرويج تحثّ المجتمع الدولي على زيادة مساعداته للفلسطينيين

حثت النرويج التي تترأس مجموعة المانحين لفلسطين المجتمع الدولي على زيادة مساعداته للأراضي الفلسطينية والتي تراجعت إلى مستوى "مقلق".

تحت تأثير كوفيد وخلافات مع إسرائيل حول تحويل الضرائب التي جمعتها إسرائيل نيابة عنها وتراجع مساهمات بعض المانحين الأجانب، من المتوقع أن تواجه السلطة الفلسطينية هذا العام عجزا قدّره البنك الدولي الأسبوع الماضي بـ 1,1 مليار يورو.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلت بعد اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في أوسلو: "لقد دعوت الجهات المانحة إلى زيادة مساعداتها"، مضيفة: "المساعدات حاليا في مستوى مقلق". يعد هذا أول اجتماع يتم حضوريا منذ عامين.

ولم تذكر الوزيرة أي التزامات مالية تم التعهد بها خلال هذا الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، وممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أعلنت الثلاثاء أنها حصلت على وعود بالحصول على هبات على سنوات عدة بقيمة إجمالية قدرها 614 مليون دولار، وهو ما يقل بكثير عن الاحتياجات التمويلية للمنظمة التي تواجه صعوبات لتغطية موازنتها السنوية.

وقالت الأونروا التي تقدم مساعدات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان، مطلع تشرين الأول/أكتوبر إنها تسعى لجمع 800 مليون دولار سنويا.

طلب متزايد على الخدمات

تواجه الأونروا طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين، وهشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.

تموَل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات. ونتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية للأونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير.

دعت الأونروا كافة الدول الأعضاء للعمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل. برامج الأونروا الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضا من عجز كبير، تموَل عبر بوابات تمويل منفصلة.

الاتحاد الأوروبي يدعم الأونروا بـ 92 مليون يورو

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، صرف الاتحاد الأوروبي دفعة قدرها 92 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

يشكل هذا التمويل حسب بيان للاتحاد الأوروبي "المساعدة المالية السنوية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى الأونروا".

طبقا للاتحاد "سيسهم هذا المبلغ في الحفاظ على الظروف المعيشية الأساسية ودعم التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين من خلال ضمان استمرار الخدمات الأساسية عبر دعم ميزانية برامج الأونروا بمبلغ 90 مليون يورو ودعم إصلاحات الأونروا بمبلغ 2 مليون يورو".