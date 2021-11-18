إسبانيا تعفي الفنانين البريطانيين من تأشيرات الدخول

أشادت الهيئات الثقافية في المملكة المتحدة وفي إسبانيا بقرار حكومة إسبانيا إلغاء متطلبات التأشيرة لدخول الأراضي الإسبانية للفنانين والموسيقيين الذي يقيمون فعاليات فنية وحفلات موسيقية ضمن جولات قصيرة الأمد لمدة لا تفوق 90 يوما.

وفي هذا الصدد قالت منظمة (يوكاي ميوزيك) UK Music إن هذه الخطوة من جانب الحكومة الإسبانية التي تعني أن الموسيقيين وفرقهم لن يحتاجوا بعد الآن إلى تأشيرات للمشاركة في فعليات فنية خلال 90 يوماً، تمثل "إنجازا كبيرا".

ووصفت المنظمة متطلبات التأشيرة للفنانين البريطانيين الذين يفكرون في إقامة فعليات داخل دول الاتحاد الأوروبي بأنها "حواجز مكلفة وبيروقراطية تهدد وجود المواهب الفنية في قطاع الموسيقى".

وقالت نادين دوريس، وزيرة الثقافة البريطانية، إن القرار كان "أنباء طيبة للغاية". أوضحت "لقد عملنا عن كثب مع الحكومة الإسبانية لتسهيل جولات الموسيقيين وأكد لنا المسؤولون أن الموسيقيين لم يعودوا بحاجة إلى تأشيرات للذهاب في جولة على المدى القصير لإسبانيا".

وانتهت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على السفر بدون تأشيرة لأغراض تجارية، بما في ذلك الرحلات.

ونظراً لأن التنقل هو اختصاص يتعلق بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد حاولت المملكة المتحدة إزالة الحاجة إلى التأشيرات وتصاريح العمل من خلال التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على حدة لكن لا تزال مسائل عالقة في هذا الجانب لم يتوصل إليها بعد الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة في هذا المضمار.

وتقول مدريد إنها ستلغي هذا الشرط الخاص بإلغاء تأشيرات الموسيقيين الجوالين بالنسبة للدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً على أمل أن "ترد بالمثل تلك الدول من خارج التكتّل من خلال السماح للموسيقيين الإسبان بإحياء حفلات موسيقية في بلدانهم دون تأشيرات" حسب بيان للحكومة الإسبانية.