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إيطاليا

فيديو: رداءة الطقس تتسبب في أضرار مادية في جزيرة صقلية الإيطالية

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بقلم:  يورونيوز
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سيارة غمرتها المياه تحت أقواس المارينا في صقلية، بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة والمحافظة. 2021/10/26
سيارة غمرتها المياه تحت أقواس المارينا في صقلية، بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة والمحافظة. 2021/10/26   -   حقوق النشر  سترنجر/أ ف ب
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غمرت المياه والوحل شوارع مدينة سيراكوز (سرسوقة) الواقعة في صقلية الأربعاء، إذ ضربت العواصف الممطرة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة الإيطالية.

وأفاد عناصر الإطفاء بأنهم أجروا أكثر من 300 عملية لمساعدة سكان صقلية الأربعاء، مع تركيز جهودهم في المنطقة التي تضم مدن راغوزا وأغريجنتو وسيراكوز، حيث علقت العديد من السيارات في الشوارع التي غمرتها المياه، ولكن لم يبلغ عن وقوع إصابات.

كما غمرت المياه الطوابق السفلية للعديد من المنازل والمباني، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة.