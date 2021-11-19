الوكالة الأوروبية للادوية توافق على الاستخدام الطارئ لحبوب "ميرك" المضادة لكوفيد-19

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الجمعة أنها وافقت على الاستخدام الطارئ في الاتحاد الأوروبي، للحبوب التي طورتها مجموعة "ميرك" لمكافحة كوفيد-19 علماً أنها لم تحصل بعد على ترخيص للتسويق الكامل للأقراص.

وأوضحت الوكالة في بيان قائلة: "هذا الدواء، غير المصرح به حالياً في الاتحاد الأوروبي، يمكن استخدامه لمعالجة البالغين المصابين بكوفيد-19 الذين لا يحتاجون إلى أكسجين ويعتبرون أكثر عرضة للإصابة بشكل حاد" من المرض.

وكانت المملكة المتحدة أول دولة في العالم توافق على عقار "مولنوبيرافير" المضاد لكوفيد-19 من مختبرات ميرك الأميركية، الذي يعتبر أداة أساسية في مكافحة الجائحة، في بداية الشهر الجاري.

وأعلنت "ميرك" عن إنتاج أقراص "مولنوبيرافير" في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، بينما أنتجت فايزر "باكسلوفيد" لنفس الهدف بعد نحو شهر من ذلك. وهذه مضادات فيروسات تعمل عن طريق الحد من قدرة الفيروس على التكاثر ومن ثم إبطاء المرض.