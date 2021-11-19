ازدياد المخاوف من موجة جديدة لكوفيد أكثر حدة بعد ارتفاع كبير في عدد الاصابات الجديدة

روسيا تسجل عدد قياسيا جديدا لوفيات كورونا اليومية

سجلت روسيا الجمعة 1254 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي يومي مرتفع أعقب ارتفاع عدد حالات الإصابة.

كما سجل فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا 37156 إصابة على مستوى البلاد، بما في ذلك 3371 حالة في موسكو، بانخفاض عن ذروة بلغت 41335 والمسجلة في السادس من نوفمبر- تشرين الثاني.

الصين تسجل 24 إصابة جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الجمعة تسجيل 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الخميس مقارنة مع 35 في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن ثمانيا من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع ست في اليوم السابق. وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 26 انخفاضا من 27 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 98427 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

البرازيل تسجل 12301 إصابة جديدة و293 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية الخميس إنها سجلت 12301 إصابة جديدة بفيروس كورونا و293 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل منذ بداية الجائحة 21 مليونا و989962 إصابة، في ثالث أكبر تفش بالعالم، و612144 وفاة تمثل ثاني أكبر عدد وفيات عالميا. ومع زيادة معدلات التطعيم، تراجع متوسط 14 يوما من وفيات كورونا إلى 258 مقارنة مع قرابة ثلاثة آلاف يوميا خلال ذروة الجائحة في أبريل نيسان.

مصر تسجل 911 إصابة جديدة و73 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 وفاة الخميس مقارنة مع 960 إصابة و71 وفاة في اليوم السابق. وقالت الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 347719 من ضمنهم 289952 حالة تم شفاؤها، و19780 حالة وفاة".

المغرب يسجل 94 إصابة جديدة ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الخميس تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 148 يوم الأربعاء ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 948633 حالة.

كما سجلت وفاة واحدة نزولا من سبعة يوم الأربعاء ليصل إجمالي الوفيات إلى 14755.