كوكب الأرض يشهد أطول خسوف "شبه كلي" للقمر منذ ستة قرون

يشهد القمّر، اليوم الجمعة، خسوفاً "شبه كلي" يدوم ثلاثة ساعات ونصف الساعة تقريباً، وهذه هي المدّة الأطول لخسوف القمر منذ العام 1440، ولن يشهد كوكب الأرض مثيلاً لهذه الظاهرة (من حيث مدتها) قبل الثامن من شهر شباط/ فبراير من العام 2669.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على موقعها الإلكتروني، فإن أمريكا الشمالية وجزء كبير من أمريكا الجنوبية وأجزاء من شمال شرق آسيا وكذلك من أستراليا وأوروبا وأفريقيا تمكنت من رؤية هذه الظاهرة الفلكية التي سيُظلمُ فيها القمر لمعظم أنحاء كوكب الأرض مع انزلاق ما يصل إلى 99.1 بالمئة من القمر في ظل الأرض.

ويحدث الخسوف القمري حين يقع القمر في منطقة ظل الأرض، إذ أصبحت الشمس والأرض والقمر اليوم في محاذاة شبه مثالية وهو أقرب هندسيا من الخسوف الكلي حيث سيغطى ظل الأرض 99 بالمئة من مساحة القمر،ويستمر الخسوف لمدة 3 ساعات و 28 دقيقة و 23 ثانية.

وقد بدأ الخسوف في الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش عندما دخل القمر في ظل الأرض، وعند الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش كان أكثر من 95 بالمئة من قرص القمر في الظل، وتحول لونه إلى الحمرة الناتج عن موجات الضوء من الشمس التي تُرشّح بواسطة الغلاف الجوي للأرض.

ويبلغ الخسوف ذورته ويكون أكثر وضوحاً في الساعة 09:03 بتوقيت غرينتش، وفي الساعة 10:47 بتوقيت غرينتش، سيكون القمر مرئياً مرة أخرى بالكامل.

ويجدر بالذكر أنه يمكن رؤية الخسوف بالعين المجردة دون أي خطر، على عكس كسوف الشمس، وستتيح المناظير والتلسكوبات لمحبي الظواهر الفلكية الاستمتاع بهذا المشهد في حال كانت السماء صافية بدرجة كافية.

وكانت مدّة الخسوف الجزئي للقمر في شهر تموز/يوليو من العام 2019 أقلّ من 3 ساعات، وفي شهر حزيران/يونيو من العام 2010 استمرّت ساعتين و43 دقيقة، وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1974 حدث خسوف جزئي للقمر استمر ثلاث ساعات و14 دقيقة، وفي شهر أيار/مايو من العام 1979 استمر الخسوف ثلاث ساعات و18 دقيقة.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها "ناسا"، فإن خسوفا جزئيا للقمر حدث في العام 1892 واستمر ثلاث ساعات و26 دقيقة، كما شهد العام 1511 خسوفا استمر لمدة ثلاث ساعات و27 دقيقة، فيما شهد العام 1440 خسوفاً للقمر استمر أكثر من ثلاث ساعات و28 دقيقة.