سائق سيارة لامبورغيني في أستراليا يلوم فيروس كورونا على تجاوز السرعة

قال أسترالي أوقف وهو يقود سيارة لامبورغيني بسرعة تفوق المستوى المحدد بمرتين تقريبا في سيدني، إنه متوجه إلى المستشفى ليخضع لفحص فيروس كورونا المستجد، على ما قالت الشرطة الأربعاء. وقد أوقف الرجل بعدما كان يسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة في منطقة تبلغ فيها السرعة القصوى 90 كيلومترا الاثنين.

وغُرم السائق وسحبت منه رخصة السياقة على الفوز.

وقد حضت الشرطة الأستراليين الذين يشتبهون بإصابتهم بكوفيد-19 الاتصال بأقرب عيادة طبية إليهم. وقال المسؤول في الشرطة مايكل كوربوي "يجب على السائقين عدم انتهاك قوانين السير في أي ظروف كانت".

وأضاف "إذا اشتبهتم بأنكم مصابون بأعراض كوفيد-19 وتريدون الحصول على مساعدة من طبيب أو مستشفى، الرجاء الاتصال وأخذ موعد مسبق" وفي حال وجود حالة طارئة الاتصال بخدمة الطوارئ.