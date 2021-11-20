دعوات إلى "تظاهرة مليونية" الأحد في السودان

دعا الناشطون السودانيون المعارضون للحكم العسكري إلى تظاهرات الأحد فيما أعلن الأطباء المؤيدون للحكم المدني ارتفاع عدد القتلى المدنيين في حملة قمع التظاهرات منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر في السودان إلى أربعين بعد وفاة فتى السبت متأثراً بجروح خطرة أصيب بها الأربعاء.

وكان قائد الجيش اللواء عبد الفتاح البرهان قاد انقلاباً في 25 تشرين الأول/أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل كل المدنيين في السلطة تقريبا وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.

ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، وخصوصاً في العاصمة الخرطوم وتقمعها قوات الأمن.

وشهد الأربعاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديموقراطية.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء التظاهرات في 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى أربعين معظمهم من المتظاهرين.

وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطياً.

ودعا الناشطون المطالبون بالديمقراطية على شبكات التواصل الاجتماعي السبت الى "تظاهرة مليونية" الأحد.

وفي تغريدة على تويتر، دعا تجمع المهنيين السودانيينن الذي لعب دوراً محورياً خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة "مليونية"حاشدة الأحد وتظاهرات مماثلة الخميس.