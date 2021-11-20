شاهد: الآلاف يتظاهرون في سيدني الأسترالية ضدّ لقاح كورونا

تجمع آلاف المتظاهرين رفضاً للتطعيم ضد كوفيد-19 في مدن حول أستراليا يوم السبت، فيما نظمت مسيرات مضادة، جاءت أصغر من حيث أعداد المشاركين فيها، لدعم الإجراءات الصحية.

وطعمت أستراليا أكثر من 85 بالمئة من سكانها ممن تخطى عمرهم الـ16 سنة، فيما صار بإمكان الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات العودة إلى الحياة بشكل طبيعي.

وفي حين أن التطعيمات على الصعيد الوطني تبقى طوعية، فقد فرضت الولايات والأقاليم التطعيمات على العديد من المهن، ومنعت غير الملقحين من أنشطة مثل تناول الطعام في الخارج والحفلات الموسيقية.

وفي سيدني دعا المتظاهرون إلى سجن حاكم الولاية دانييل أندروز، معبرين عن غضبهم من السلطات التي منحت إليه لإدارة أزمة الجائحة بما في ذلك تمديد حالة الطوارئ الصحية.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالتوقف عن تطعيم الأطفال.

وقالت الشرطة إن نحو 10 آلاف تظاهروا في سيدني وأن نحو ألفي شخص من المؤيدين للتطعيم والإجراءات الصحية تظاهروا بوجههم.

وسجلت أستراليا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون بقليل 1.933 وفاة منذ بدء الوباء.