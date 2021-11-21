مانشستر يونايتد يقيل مدربه أولي غونار سولشاير

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الأحد رسميا إقالة مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير من منصبه اثر النتائج المتردية التي حققها الفريق بإشرافه خلال الموسم الحالي.

وقال النادي في بيان رسمي "يعلن نادي مانشستر يونايتد بأن أولي غونار سولشاير قد ترك منصبه مدربا للفريق" مشيرا إلى أن مساعده مايكل كاريك سيشرف على الفريق بصورة موقتة في المباريات المقبلة.

وأضاف "سيظل أولي اسطورة في نادي مانشستر يونايتد ونأسف لأننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب".

وكانت تقارير صحفية عدة في إنجلترا قد كشفت في الساعات الأخيرة، بإن ادارة نادي مانشستر يونايتد قررت إقالة سولشاير من منصبه وذلك إثر السقوط المذل أمام واتفورد 1-4 السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والخسارة كانت الخامسة في آخر 7 مباريات في الدوري المحلي وجاءت بعد هزائم قاسية أيضا أمام ليستر سيتي 2-4، وليفربول الغريم التقليدي (صفر-5) وأمام الجار مانشستر سيتي صفر-2.

أشارت صحيفتا "ذي تايمز" و"ذي إنديبندنت" وموقع "مانشستر إيفنينغ نيوز" بأن الاجتماع الطارىء الذي دعا إليه النادي في وقت متأخر من مساء السبت أدى إلى إتخاذ القرار بإقالة سولشاير الذي استلم منصبه في كانون الأول/ديسمبر عام 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان سولشاير قد جدد عقده مع الشياطين الحمر لثلاث سنوات جديدة في تموز/يوليو الماضي وسيحصل بالتالي على تعويضات بقيمة 7.5 ملايين جنيه (نحو 10 ملايين يورو).

وقاد سولشاير فريقه إلى احتلال المركز الثاني الموسم الماضي وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وتوسم أنصار النادي خيرا بقدرة فريقهم على المنافسة على اللقب لا سيما بعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق وإبرام صفقتين رائعتين مع الجناح الإنجليزي الدولي جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني والمدافع الفرنسي رافايل فاران الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم عام 2018، لكن الفريق لم يكن على قدر هذه التطلعات حيث يحتل حاليا المركز السابع بفارق 12 نقطة عن تشلسي المتصدر.