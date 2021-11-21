خطيبة خاشقجي تحث المغني جاستن بيبر على إلغاء حفلته المقررة في السعودية الشهر المقبل

في رسالة مفتوحة نشرتها واشنطن بوست، حثت خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، هاتيس جنكيز، نجم موسيقى البوب الكندي جستين بيبر على إلغاء حفلته، المقررة في 5 من الشهر المقبل، في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر، محاولة بذلك بعث رسالة قوية إلى العالم، مفادها أنه لن يتم استعمال اسم الفنان وموهبته، كي يستعيد نظام يقتل منتقديه سمعته.

ويعد حفل بيبر العنوان الأبرز، من بين العناوين المقرر تنظيمها، على هامش سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في السعودية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها نجم موسيقى البوب ضغوطا، للانسحاب من حفل مسيقي في السعودية، فقد كانت المغنية ماريا كاري من أشهر الأسماء العالمية التي غنت فوق خشبة مسرح في السعودية، بعد مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، على يد عملاء سعوديين سنة 2018، متجاهلة دعوات المقاطعة.

في المقابل دفعت الضغوط المغنية الأمريكية نيكي ميناج سنة 2019 إلى إلغاء حفلتها في جدة، قائلة حينها إنها أرادت إظهار دعمها لحقوق المرأة وحرية التعبير.

وكان مقتل خاشقجي على يد عملاء عملوا لدى ولي العهد أثار الصدمة، وألقى بظلاله على محمد بن سلمان الذي لم تتعاف سمعته بالكامل. ونفى بن سلمان أي علم مسبق له بعملية القتل، لكن تقييما استخباراتيا أمريكيا توصل إلى أن ولي العهد قد أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ العملية.

إلى ذلك دعت هيومن رايتس ووتش بيبر وفنانين آخرين إلى الانسحاب من حفلات فورمولا1، قائلة إن هذه العروض تهدف إلى "التبييض الرياضي"، بتحويل الانتباه عن سجل حقوق الإنسان في السعودية.

ويحضر هذه الحفلات بشكل رئيسي الشباب السعودي، مستمتعا بالتغييرات الاجتماعية التي تسمح بالأداء الموسيقي والاختلاط، وتعتبر السلطات السعودية الرياضة أداة للتغيير الاجتماعي في المملكة.

اما جنكيز فتقول إنها ستواصل في التحدث علانية، أملا في إعلاء صوت من بقي في السجون السعودية، من أجل التعبير عن آرائهم.