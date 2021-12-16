بروس سبرينغستين يبيع أعماله الموسيقية بـ500 مليون دولار

ذكرت مجلة بيلبورد نقلا عن مصادر أن المغني والملحن الأمريكي بروس سبرينغستين الحائز على عدة جوائز "غرامي" باع كامل أعماله الموسيقية وحقوق نشرها لشركة سوني ميوزيك في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار.

وأضافت المجلة يوم الأربعاء أن الصفقة ستعطي سوني ملكية كامل أعمال مغني الروك الشهير ومنها أغنية (بورن إن ذا يو.إس.إيه) "مولود بالولايات المتحدة" الحائزة على جائزة القرص البلاتيني 15 مرة وأغنية (ذا ريفر) "النهر" الحائزة على جائزة القرص البلاتيني خمس مرات.

وفي جعبة سبرينغستين الذي بدأ العمل في سبعينيات القرن الماضي نحو 300 أغنية، وعشرين ألبوماً. وذكرت بيل بورد أن الصفقة قد تكون أكبر صفقة يتم التفاوض عليها على الإطلاق لمجموعة أعمال فردية.

وهذه الصفقة هي الأحدث وسط موجة من بيع الأعمال الغنائية والموسيقية على مدى عام شملت أعمال ديفيد بووي وبوب ديلان وبول سايمون وستيفي نيكس ونيل يونغ وكارول باير سيجر.

فقد اشترت وارنر ميوزيك في سبتمبر أيلول حقوق نشر أعمال بووي في العالم، وباع ديلان ألبوم أعماله الذي يضم أكثر من 600 أغنية في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي لشركة يونيفرسال ميوزيك غروب بسعر تردد على نطاق واسع أنه بلغ 300 مليون دولار.