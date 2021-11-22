وكالة: روسيا تشرع في تسيير دوريات قرب المنطقة التي تسيطر عليها أميركا بشرق سوريا

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن الجيش الروسي قوله يوم الاثنين، إن قوات تابعة له شرعت في تسيير دوريات على الخط الفاصل بين المنطقة التي تسيطر عليها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في شرق سوريا وتلك الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

قالت الوكالة نقلا عن متحدث باسم الجيش الروسي "إنه الحدود التي تفصل بين المنطقة التي يسيطر عليها التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب المعروفة باسم المنطقة 'الشرقية' والمنطقة 'الغربية' التي تسيطر عليها القوات الروسية. وحتى الآن لم يقم الجنود الروس بدوريات".

أضاف المتحدث، أن هناك احتمالية لوجود خلايا نائمة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة وأن الجيش الروسي يحاول إثبات وجوده.