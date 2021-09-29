بوتين يستقبل إردوغان في سوتشي لبحث الوضع في سوريا وليبيا وتكثيف التعاون في مجال الغاز

شكلت مسألة النزاع في سوريا وعدم الاستقرار في ليبيا وخطوط أنابيب الغاز محور المحادثات التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقوم بزيارة إلى مدينة سوتشي الروسية مند الأربعاء.

ولدى استقباله أردوغان قال بوتين قال إن العلاقات بين موسكو وأنقرة تطورت بشكل إيجابي، ملفتا إلى أن السلطات في البلدين تمكنت من التوصل إلى "حلول وسط".

كما أشاد بوتين بالافتتاح الناجح لخط أنابيب لتوريد الطاقة إلى تركيا وقال نمو التجارة بين البلدين قد بلغ في أقل من 9 أشهر أكثر من 50 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السلام في سوريا مرهون بالعلاقات التركية الروسية. وأضاف أن الخطوات المشتركة لروسيا وتركيا في الشأن السوري تحظى بأهمية كبيرة.