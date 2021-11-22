نتنياهو يدفع ببراءته خلال مواجهته لشاهد إثبات رئيسي في المحكمة

مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أمام محكمة هذا الاثنين لمواجهة شاهد إثبات رئيسي في محاكمته بتهمة الفساد. وأكد بنيامين نتانياهو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاما حتى يونيو-حزيران، براءته من تهم الرشوة وخيانة الثقة والاحتيال في القضايا التي تركز على منحه مزايا تنظيمية مزعومة لأباطرة وسائل الإعلام مقابل تغطية صحفية إيجابية وتلقيه هدايا بينها سيجار وخمور.

وابتسم نتنياهو زعيم المعارضة حاليا، تحت كمامته السوداء، لدى دخوله قاعة محكمة القدس الجزئية لسماع شهادة المتحدث السابق باسمه والمستشار المقرب نير حيفتس، وهو واحد من مجموعة صغيرة من المساعدين السابقين تحول إلى شاهد لصالح الدولة ضد أول رئيس وزراء بالبلاد يتم اتهامه جنائيا أثناء شغله منصبه.

وقال حيفتس للمحكمة "الوقت الذي يهدره نتنياهو على وسائل الإعلام لا يقل عن الوقت الذي يخصصه للمسائل الأمنية بما فيها أمور قد يعتبرها المراقب من الخارج بلا أدنى قدر من الأهمية".

ونتنياهو الذي يبلغ من العمر 72 عاما، غير ملزم بحضور جلسات الاستماع وقد مُثل أمام المحكمة مرات قليلة. ولم يدل بأي تصريحات للصحفيين، بينما كان مجموعة من أنصاره يرددون شعارات في الخارج يصل صداها إلى قاعة المحكمة وفي مواجهتهم مجموعة صغيرة من المتظاهرين المناهضين لنتانياهو.

وتبقى محاكمة نتنياهو قضية مثيرة للانقسام، فأنصاره يعتبرونها استهدافا من اليسار لزعيم يميني يحظى بالشعبية، بينما يشيد منتقدوه بها باعتبارها انتصارا للقانون على فساد الحكومة الخطير الذي أدخل إسرائيل في اضطرابات سياسية لمدة عامين.