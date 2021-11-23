المفوضية الأوروبية ستضع "لائحة سوداء" للمساهمين في تدفق المهاجرين إلى بيلاروس

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي أن المفوضية ستضع "لائحة سوداء" تهدف إلى معاقبة شركات النقل والسفر المشاركة في تهريب المهاجرين إلى بيلاروس.

ودعت البرلمان الأوروبي مجتمعًا في ستراسبورغ إلى تبنّي الاقتراح التشريعي "المطروح" اليوم.

وقالت إن "المهاجرين الذين تدفقوا إلى بيلاروس في الأسابيع الأخيرة وذات الأصول الشرق أوسطية يُخدَعون بوعود كاذبة مشينة".

وتتهم بروكسل نظام ألكسندر لوكاشنكو الذي يدير بيلاروس بـيدٍ من حديد منذ 1994، بتدبير وصول آلاف المهاجرين الى بلاده منذ الصيف قبل نقلهم الى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي بهدف الانتقام بسبب العقوبات الغربية.

وفي الأسابيع الماضية، واجهت بولندا عند حدودها مع بيلاروس تدفقاً كبيرا لأشخاص ينحدرون من دول الشرق الأوسط خصوصاً.

ونددت وارسو مرات عدة "بحرب هجينة" تقوم بها مينسك.

وفيما وعدتهم بيلاروس بمرور سهل إلى أوروبا، وجد هؤلاء المهاجرون أنفسهم عالقين عند الحدود في ظروف صعبة وفي خيم بالغابات وسط الصقيع.