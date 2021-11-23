استقالة مفاجئة لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا كوبيش بعد أقل من عام من تعيينه

استقالة مفاجئة لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا كوبيش بعد أقل من عام من تعيينهمحادثة
بقلم: يورونيوز مع أ ف ب
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أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة الثلاثاء أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش استقال من منصبه بعد أقل من عام من تعيينه في كانون الثاني/يناير.
وقال دبلوماسي لفرانس برس طالبًا عدم الكشف عن اسمه إن "كوبيش استقال"، وهو ما أكدته عدة مصادر دبلوماسية أخرى أضافت أنه لم يقدم أي سبب رسمي في الوقت الحالي لهذه الاستقالة المفاجئة، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا.