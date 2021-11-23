شاهد: متنزه "تيفولي" بالدنمارك يفتح أبوابه أمام الزوّار وسط انتشار كورونا

سيكون لزاماً على الدنماركيين اصطحاب الشهادة الصحية الخاصّة بـ"كوفيد-19" عندما يتوجّهون إلى منتهز "تيفولي غاردن" الترفيهي الذي تم افتتاحه قبل 178 عاماً وسط العاصمة كوبنهاغن.

وكانت السلطات الدنماركية فرضت مؤخراً الشهادة الصحية عقب تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد أقل من شهرين من رفع الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة الوباء.

ويجدر بالذكر أن حديقة "تيفولي غاردن"، التي تعدّ من أقدم مدن الملاهي في العالم، والتي تزيّنت بألف شجرة عيد ميلاد وبحبال من أكاليل الزينة يبلغ طولها 3.5 كيلومترا، وبـ70 ألف دمية، فتحت يوم الجمعة الفائت أبوابها أمام الزوّار في موسم أعياد الميلاد.