فيديو: سوريون يزورون حديقة حيوانات هي الأولى من نوعها في مدينة إدلب

تم افتتاح حديقة حيوانات في مدينة إدلب شمال غرب سوريا يوم الخميس 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتعتبر هذه الحديقة هي الأولى التي يتم إنشاؤها في إدلب، فحتى قبل الحرب لم تحظى المدينة بحديقة حيوانات.

وتضم الحديقة الجديدة عددا من الحيوانات التي تم جلبها من تركيا والعراق. حيث اقترب الكثيرون لأول مرة في حياتهم من حيوانات مثل الأسد والنمر.

ويقول إبراهيم نيال، الذي اصطحب عائلته لزيارة الحديقة: "لقد افتتحوا هنا حديقة جديدة فيها حيوانات جديدة كانت غير موجودة عندنا بالمنطقة متل الأسد والنعامة والنمر.. قمنا بإحضار العائلة والأطفال وقد شاهدوا الحيوانات وفرحوا كثيرا. إن شاء الله يسود الأمان لدينا".

أما مدير حديقة الحيوانات، يوسف السيد، فيقول: "لقد تم افتتاح حديقة حيوانات أو محمية الحيوانات الأولى في محافظة ادلب، وقد اخترنا فكرة المحمية لسببين رئيسيين، السبب الأول أنها فكرة محببة للناس بسبب جغرافية المكان والظروف التي يعيشها السكان حيث أنهم لا يتمكنوا من السفر، لذلك أردنا إحضار هذه الأنواع من الحيوانات التي لا يمكنهم رؤيتها".

ويضيف: "أما السبب الثاني فيمثل في عدم وجود أي حديقة هنا في محافظة إدلب او محمية بهذه الصورة والجمالية. أما فيما يتعلق بالحيوانات فعندما فكرنا بالأمر شكلنا فريقا مختصا من أطباء بيطريين ومختصين بالاغذية وقمنا بمراسلة الحدائق في دول الجوار مثل تركيا والعراق ومن خلالها قمنا بجلب الحيوانات التي اختاروها لنا لأنها البيئة التي نعيش فيها والحمد الله وصلت الحيوانات بخير وسلام".

وأكد السيد أن فريق عمله تغلب على صعوبة كبيرة في شحن ونقل الحيوانات بسبب الظروف التي تعيشها سوريا، مضيفاً بأن معدلات إقبال الزوار على الحديقة "ممتازة جدا".