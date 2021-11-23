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الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: أمريكا قلقة من الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يقدمان العشاء خلال زيارة إلى فورت براغ للاحتفال بعطلة عيد الشكر القادمة، 22 نوفمبر 2021
الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يقدمان العشاء خلال زيارة إلى فورت براغ للاحتفال بعطلة عيد الشكر القادمة، 22 نوفمبر 2021   -   حقوق النشر  AP Photo

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لديها مخاوف جدية بشأن الأنشطة العسكرية الروسية والخطاب المتشدد تجاه أوكرانيا.

وأضافت "ندعو موسكو لتهدئة حدة التوتر".

جاءت تصريحات ساكي في الوقت الذي توجه فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن جوا إلى فورت براغ في نورث كارولاينا. وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين أجروا محادثات مكثفة مع الحلفاء الأوربيين بشأن هذه القضية.