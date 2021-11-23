البيت الأبيض: أمريكا قلقة من الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لديها مخاوف جدية بشأن الأنشطة العسكرية الروسية والخطاب المتشدد تجاه أوكرانيا.

وأضافت "ندعو موسكو لتهدئة حدة التوتر".

جاءت تصريحات ساكي في الوقت الذي توجه فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن جوا إلى فورت براغ في نورث كارولاينا. وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين أجروا محادثات مكثفة مع الحلفاء الأوربيين بشأن هذه القضية.