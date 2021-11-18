لمواجهة أنشطة روسية على حدودها.. أوكرانيا تسعى لشراء أسلحة إضافية من الغرب

أعلنت كييف الخميس أنها تسعى للحصول على مساعدات عسكرية إضافية من حلفائها الغربيين بعدما أعربوا عن قلقهم حيال تحرّكات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

وأفاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الصحافيين أن كييف تسعى إلى دعم سياسي واتفاقيات لـ"إمداد جيشنا بمزيد من الأسلحة الدفاعية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال قبل نحو إسبوع إن هناك نحو 100 ألف جندي روسي قرب حدود أوكرانيا وإن الدول الغربية تبادلت معلومات مع كييف بشأن التحركات النشطة للقوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي في تسجيل مصور لخطاب ألقاه يوم الأربعاء الماضي ونشر على موقعه الإلكتروني "آمل أن يرى العالم كله الآن من يريد حقا السلام ومن يحشد نحو 100 ألف جندي على حدودنا".