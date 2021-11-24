الصين تؤكد أنها ستستخدم مخزونها النفطي الاحتياطي

أكدت الصين، الأربعاء، أنها ستعتمد على احتياطياتها النفطية، بالتعاون مع دول أخرى، من أجل خفض أسعار الذهب الأسود.

وقال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين خلال مؤتمر "الصين، في ضوء احتياجاتها وظروفها الحالية، ستلجأ إلى احتياطياتها الوطنية من النفط الخام وتتخذ إجراءات ضرورية أخرى للحفاظ على استقرار السوق".

لم يحدد تشاو متى ستتم عمليات السحب هذه أو كمية النفط التي تخطط بكين لضخها في السوق.

وتأتي تصريحاته في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعلن الثلاثاء عن "مبادرة كبرى" لخفض أسعار النفط من خلال طرح 50 مليون برميل ستسحبها من احتياطاياتها النفطية الاستراتيجية، وهي أكبر كمية تُسحب على الإطلاق.

وقالت الولايات المتحدة أيضاً إن الصين تنضم إلى هذه المبادرة مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

عند سؤاله، لم يذكر المتحدث الصيني الولايات المتحدة أو الدول المشاركة الأخرى. واكتفى بالقول إنه لاحظ "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها كبرى الدول المستهلكة للحفاظ على استقرار السوق".

وقال إن "الصين على اتصال وثيق مع مختلف المعنيين بما في ذلك مستهلكي النفط ومنتجيه".

وكانت أسعار النفط هبطت بما يزيد على واحد بالمئة يوم الثلاثاء قبيل إعلان بايدن الذي اتخذه من أجل تهدئة السوق فيما تؤثر إصابات كوفيد-19 في أوروبا على الطلب أيضا.