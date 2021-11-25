إجلاء الفتاة الأفغانية صاحبة صورة الغلاف الشهيرة في مجلة ناشيونال جيوغرافيك إلى إيطاليا

أعلنت الحكومة الإيطالية الخميس أن "الفتاة الأفغانية" الشهيرة ذات العيون الخضراء التي تصدرت غلاف مجلة ناشيونال جيوغرافيك قد وصلت إلى إيطاليا في إطار عمليات إجلاء الأفغان التي تقوم بها البلدان الغربية منذ أشهر بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء ماريو دراغي في بيان إن إيطاليا نظمت عملية إخلاء شربات جولا بعد أن طلبت الأخيرة المساعدة من روما لمغادرة البلاد. وأضاف البيان أن الحكومة الإيطالية ستساعد شربات جولا بعد وصولها على الإندماج في الحياة في إيطاليا.

اكتسبت جولا شهرة دولية في العام 1984 كفتاة لاجئة أفغانية، بعد أن نشر المصور الحربي ستيف ماكوري صورة لها بعيونها الخضراء الثاقبة على غلاف مجلة ناشيونال جيوغرافيك الشهيرة. وتمكن المصور ماكوري من الوصول إلى الفتاة مرة أخرى في العام 2002.

في العام 2014، ظهرت الشابة صاحبة العيون الخضراء في باكستان لكنها اختبأت عندما اتهمتها السلطات بشراء بطاقة هوية باكستانية مزورة وأمرت بترحيلها. تم نقل شربات جولا جواً إلى كابول حيث أقام لها الرئيس حينها حفل استقبال في القصر الرئاسي وسلمها مفاتيح شقة جديدة.

تعد إيطاليا واحدة من عدة دول غربية قامت بإجلاء واستقبال مئات الأفغان جواً خارج أفغانستان بعد رحيل القوات الأمريكية واستيلاء طالبان على السلطة في أغسطس- آب الماضي.

في البيان الذي أعلن وصول جولا إلى روما، قال مكتب دراغي إن صورة شربات جاءت "لترمز إلى التقلبات والصراع في فصل من تاريخ أفغانستان وشعبها في ذلك الوقت". وتابع أن روما تلقت طلبات "المجتمع المدني ولا سيما من المنظمات غير الربحية العاملة في أفغانستان" لدعم طلب جولا للمساعدة في مغادرة البلاد.