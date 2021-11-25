وكالة الأدوية الاوروبية تجيز إعطاء لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاما

أعلنت الهيئة الناظمة الأوروبية للأدوية الخميس الموافقة على إعطاء لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ما يهمد الطريق أمام بدء تطعيم هذه الفئة في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة الأوروبية في بيان إن مجموعة خبراء "أوصت بالموافقة على توسيع نطاق استخدام لقاح فايزر ضد كوفيد-19 ليشمل إعطاءه للأطفال بين 5 و11 عاما".

تسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 1.5 مليون شخص منذ بدء انتشاره في أوروبا حيث أعادت عدة دول فرض قيود لوقف ارتفاع عدد الإصابات القياسي في الآونة الأخيرة.

وأحصي رسميا حوالى 1.500.105 وفاة في منطقة أوروبا (52 دولة وأراضي من ساحل الأطلسي حتى أذربيجان وروسيا) منذ تسجيل أول وفاة في القارة في شباط/فبراير 2020.

ويسجل عدد الوفيات الجديدة ارتفاعاً منذ منتصف تموز/يوليو (4210 يوميا كمتوسط في الأيام السبعة الماضية، +1% في أسبوع) في المنطقة التي أصبحت تشكل البؤرة الجديدة للوباء بحسب منظمة الصحة.