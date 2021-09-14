بريطانيا تؤيد تعميم توصية الخبراء لتلقي الأطفال اعتبارا من سن الـ 12 لقاح كورونا

أيدت بريطانيا يوم الاثنين شمل الأطفال من سن 12-15 عاماً بتلقي جرعة واحدة من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 .حيث راهنت الحكومة على أن تعميم حملات اللقاح ضد كورونا يمكن أن يجنب الحاجة إلى الإغلاق في الشتاء.

أوصى كبار المسؤولين الطبيين في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بإعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا جرعة واحدة من لقاح فايز، مشيرين إلى أن الفوائد الإضافية من تقليل مخاطر انقطاع التعليم وتقليل الضرر الذي يلحق بالصحة العامة هي أسباب كافية لتطعيم الأطفال من هذا العمر.

صرح وزير الدولة لشؤون التطعيم في بريطانيا، نديم زهاوي "يمكنني أن أؤكد أن الحكومة أيدت هذه التوصية، وسنبدأ بتنفيذها بنفس سرعة تنفيذ باقي بنود برنامج التطعيم".

وقال وزير الصحة ساجد جاويد "إن الحكومة ستعمل بالتوصية، ستبدأ التطعيمات الأسبوع المقبل". تقدم دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا، بالفعل لقاحات فيروس كورونا للأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا فما فوق ، لكن بريطانيا. تقوم حاليًا بتلقيح الأشخاص من سن 16 عامًا فما فوق، وقد حصل ما يقرب من 90٪ من المؤهلين على جرعة لقاح واحدة على الأقل.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت اللجنة المشرفة على التلقيح ضد كوفيد في المملكة المتحدة إنّ حملاتها لن تشمل الأطفال المتمتعين بصحة جيدة وتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما خلافا للعديد من الدول الغربية ورغم المخاوف من تداعيات العودة المدرسية.

وأوضحت اللجنة في مشورتها أنّ "الأدلة المتوافرة تشير إلى أن الفوائد الصحية الفردية للتلقيح ضد كوفيد-19 منخفضة لدى من تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما والذين لا يعانون من ظروف صحية كامنة تعرّضهم لخطر الإصابة الشديدة". ولكنّها أوصت الحكومة بطلب مشورات إضافية.

وقال المسؤولون الطبيون يوم الاثنين إن التطعيم سيساعد في الحد من انتقال الفيروس في المدارس ويساعد في نماء الصحة العقلية للأطفال عن طريق الحد من تعطيل التعليم في المدارس. قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا ، كريس ويتي، إن تطعيم الأطفال يعتبر أداة إضافية مهمة، ويحتمل أن تكون مفيدة في مكافحة الفيروس"

سيتلقى الأطفال في البداية جرعة لقاح واحدة من لقاح كورونا، ولم تقرر المملكة المتحدة بعد ما إذا كانت ستعطيهم جرعة ثانية. في وقت سابق، أفادت شركة "فايزر" بأنها تتوقع تقديم البيانات اللازمة للموافقة على إعطاء لقاحها ضد فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.