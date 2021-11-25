قمر صناعي عسكري روسي يصل إلى مداره

وصل قمر صناعي عسكري روسي إلى المدار المحدّد له، بحسب وسائل إعلام متخصّصة، ويشكّل ربّما جزءًا من الدرع الفضائي المضاد للصواريخ الذي لم تُعطى تفاصيل كثيرة عنه للعامّة.

وأُطلق القمر الصناعي عند الساعة الواحدة وتسع دقائق فجرا بتوقيت غرينتش من محطة بليستسك، شمال غرب البلاد، بواسطة صاروخ "سويوز 2.1 بي"، بحسب صور بثّتها وكالة الفضاء الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الروسية انترفاكس، إن القمر "وصل بنجاح إلى المدار المُراد من وزارة الدفاع الروسية".

وبحسب موقع "سبايس فلايت ناو" المتخصص في عمليات الإطلاق الفضائية، فإن هذا القمر الصناعي هو على الأرجح جهاز إنذار مبكر من نوع "توندرا" وقد وضعت روسيا منه في المدار في أعوام 2015 و2017 و2019.

وبحسب وسيلة إعلام متخصصة أخرى هي موقع "راشين سبيس ويب"، ينتمي القمر الصناعي الذي أُطلق الخميس إلى درع فضائي مضاد للصواريخ اسمه "كوبول" الذي كشفت عنه موسكو بالتفاصيل في كانون الأول/ديسمبر 2019.

ويهدف هذا النظام للكشف من الفضاء عن إطلاق الصواريخ البالستية ومسارها والمنطقة المستهدفة بحسب الوثائق، التي قدمتها حينها هيئة الأركان الروسية.

وتمتلك روسيا "قوّة فضائية" مدمجة مع قواتها الجوية منذ عام 2015 ودورها الرئيسي هو شنّ حرب مضادة للصواريخ، وهي متّهمة منذ سنوات بعسكرة الفضاء. وتتّهم موسكو بدورها الولايات المتحدة بالأمر نفسه.